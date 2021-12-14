Фёдор Емельяненко не исключил перехода чемпиона Bellator Немкова в UFC

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Известный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мнением о возможном переходе чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова в UFC.
Фёдор Емельяненко не исключил перехода чемпиона Bellator Немкова в UFC
  • AP

«У Вадима свой путь и своя карьера. Конечно же, мы его будем поддерживать, ведь мы в одной команде. Если Вадим так считает, если он захочет, то, конечно, можно попробовать свои силы в UFC. Тут надо взвесить все за и против. Парню необходимо развиваться, ему нужно быть чемпионом. Как он себя видит: хочет остаться чемпионом в Bellator или же перейти в UFC и уже там доказать что-то?» — сказал Емельяненко в интервью Okko MMA

В следующем поединке Немков должен подраться с Кори Андерсоном в финале Гран-при полутяжеловесов, победитель получит $1 млн. При этом у россиянина могут возникнуть проблемы с въездом, если финал будет проводиться в США, поскольку местные власти не признают российскую вакцину от коронавируса. 

Ранее сообщалось, что Немков поднялся на вторую строчку рейтинга лучших бойцов Bellator вне зависимости от категории.

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