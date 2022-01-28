Шестаков: Молдавскому по силам победить Бейдера

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Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков назвал своего фаворита в противостоянии временного чемпиона тяжёлого дивизиона Bellator Валентина Молдавского с обладателем полноценного титула Райаном Бейдером.
Шестаков: Молдавскому по силам победить Бейдера
  • AP

«Несмотря на все преимущества российского самбиста, не стоит недооценивать и действующего чемпиона Bellator Райана Бейдера. Американец имеет отличные физические кондиции, умеет навязать свой стиль борьбы, уверенно себя чувствует в партере  и в стойке. Не стоит забывать и про колоссальный опыт, который также на стороне Бейдера. Плюс ко всему Райан основательно готовится к каждому сопернику, изучая сильные и слабые стороны спортсмена практически «под микроскопом». Думаю, к поединку с Валентином Молдавским в его арсенале тоже появится домашняя заготовка. Но Бейдера можно и нужно побеждать. Американец часто пропускает удары ногами как в голову, так и по корпусу, что проявилось в поединках с Вадимом Немковым и Лиото Мачидой», — заявил Шестаков в интервью RT.

Он также добавил, на кого будет ставить в этом противостоянии тяжёлого веса.

«Выступления бойцов в тяжёлом весе всегда имеют высокий элемент непредсказуемости. Тем не менее я ставлю на победу российского самбиста. Одному члену команды Фёдора Емельяненко — Вадиму Немкову — уже удалось взломать оборону титулованного американского спортсмена, отобрав титул чемпиона в полутяжёлом весе. Уверен, другому участнику Fedor Team, двукратному чемпиону мира по боевому самбо Валентину Молдавскому это тоже по силам», — добавил Шестаков.

Ранее Шестаков заявил, что Молдавского довольно сложно удивить или застать врасплох.

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