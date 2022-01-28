Союз ММА России признан лучшей национальной федерацией 2021 года

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Союз ММА России стал обладателем премии Amateur MMA Award 2021 Международной федерации ММА (IMMAF) в номинации «Лучшая федерация».
Союз ММА России признан лучшей национальной федерацией 2021 года
  • © Союз MMA России

Об этом сообщает пресс-служба Союза MMA России.

Церемония вручения наград IMMAF состоялась в Абу-Даби в рамках чемпионата мира по смешанным единоборствам.

«Эта почётная награда — важная оценка десятилетней работы большого коллектива единомышленников, заслуга каждого тренера и спортсмена, дружной семьи Союза ММА России. После чемпионата Европы 2021 года в Казани мы получили наивысшие отзывы от руководства IMMAF. Мы рады, что на международном уровне наш вклад ощутимо влияет на развитие спорта, пропаганду мирных идеалов и здорового образа жизни. Хочу посвятить эту награду одному из великих событий в истории нашей страны — 78-годовщине памяти полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — заявил глава Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Ранее сообщалось, что 23 российских спортсмена претендуют на золото ЧМ по ММА.

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