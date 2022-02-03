Необходимый отдых: почему пропуск Матча звёзд НХЛ может пойти на пользу Овечкину

Александр Овечкин в третий раз подряд не примет участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги. За сутки до внедрения новых правил проверки на COVID-19 капитан «Вашингтона» получил положительный результат теста и пропустил встречу регулярного чемпионата с «Эдмонтоном». Если россиянину удастся избежать вызванных вирусом осложнений, то недельный перерыв может положительно сказаться на его форме и помочь ударно провести концовку сезона.

Первый в истории Матч звёзд НХЛ в Лас-Вегасе пройдёт без одного из величайших нападающих в истории лиги. В преддверии матча регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» Александр Овечкин получил положительный результат теста на коронавирус и не только не смог помочь команде продлить победную серию, но и лишился возможности представлять Столичный дивизион в ежегодной выставочной игре.

«Уверен, он расстроен. В первую очередь из-за того, что он не сможет сегодня сыграть. Я не знаю никого, кто бы делал так много, чтобы выйти на лёд. Он очень не любит, когда ему приходится пропускать игры, когда он не может помочь команде победить. Это главное — он огорчён. Что касается Матча звёзд, то, конечно, приятно получить приглашение. Он один из тех ярких игроков в нынешнем сезоне, которые заслужили», — заявлял перед встречей с «Ойлерз» наставник «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

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В отсутствие лидера «Вашингтон» не сумел справиться с середняком Западной конференции. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Эдмонтона», в составе которого блистали Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Немец записал на свой счёт гол и пас, а канадец отметился дублем. У хозяев автором одной из заброшенных шайб стал Евгений Кузнецов, но он вряд ли может быть полностью доволен собой. «Ойлерз» трижды поражали ворота «Кэпиталз» в те моменты, когда россиянин находился на льду. Как итог — показатель полезности «-2».

До недавнего времени Овечкин оставался единственным хоккеистом «столичных», не пропустившим ни одной игры нынешнего сезона по причине болезни или травм. Россиянин появлялся на льду во всех 46 встречах и находился в идеальной форме, что подтверждала его невероятная результативность. Александр 29 раз отличался сам и столько же ассистировал партнёрам, что позволило ему расположиться на промежуточном третьем месте в гонке снайперов и на пятом — в списке бомбардиров.

Тем обиднее, что лидер «Кэпиталз» получил положительный результат теста за день до вступления в силу обновлённого ковид-протокола. Согласно документу, вакцинированные хоккеисты проходят проверку на коронавирус исключительно в случае появления симптомов, а не ежедневно. Следовательно, при отсутствии проблем с самочувствием Овечкин вполне мог отправиться в Лас-Вегас.

Ситуация с Овечкиным привела к ряду изменений в команде Столичного дивизиона, ведь она лишилась не только одной из главных звёзд, но и капитана. Статус лидера коллектива перешёл к ветерану «Филадельфии» Клоду Жиру, а прямой заменой Александру стал его партнёр по клубу Том Уилсон. Примечательно, что подобные обстоятельства поспособствовали вызову на Матч звёзд и Евгения Кузнецова. Изначально путёвка предназначалась защитнику «Рейнджерс» Адаму Фоксу, но тот получил травму.

«Ови, конечно, абсолютно заслуженно получил приглашение, посмотрите, чего он добился в этом сезоне, что сделал для команды. Вы знаете, я часто говорю, что большую роль в этом сыграл и Кузнецов, также получивший путёвку. У них отличная связка… Я бы хотел включить туда всю тройку, потому что всегда считал Уилсона её составной частью. Он очень многое делает для команды и вносит важный вклад в игру звена. Нам пришлось решать немало вопросов, как и многим другим командам, но Том всегда играл жёстко, остро, отрабатывал в обороне. Я очень рад, что на него обратили внимание и пригласили на Матч звёзд. Он заслужил», — прокомментировал перестановки Лавиолетт.

Что касается Овечкина, то он вряд ли серьёзно расстроился из-за сорвавшейся поездки в Неваду. Безусловно, принять участие в подобном событии — огромная честь для каждого хоккеиста, но россиянин уже не первый год приносил выставочный уикенд в жертву. Последний раз он принимал в нём участие в 2018 году, после чего дважды отказывался от выступления.

В обоих случаях Овечкин объяснял это желанием поберечь силы и получше подготовиться к заключительной части регулярки и плей-офф. Александр даже не стеснялся напоминать о своём возрасте, признаваясь, что с годами ему всё тяжелее становится переносить нагрузки, а тело требует отдыха. Однако лига не считала это уважительной причиной и дважды наказывала девятикратного обладателя «Морис Ришар Трофи» пропуском матча.

Судя по всему, на этот раз Овечкину не грозит дисквалификация, ведь причина более чем уважительная. И если ему удастся избежать возникновения серьёзных проблем со здоровьем, а болезнь будет протекать бессимптомно, то россиянин вряд ли будет недоволен. Фактически он избежал поездки на давно не интересующее его мероприятие, а также санкций со стороны лиги.

Если повторный тест Овечкина будет отрицательным, то лидер «Вашингтона» сможет выйти на лёд уже через шесть дней. В день старта хоккейного турнира Олимпиады «Кэпиталз» постараются продлить победную серию в противостоянии с «Коламбусом». В нынешнем сезоне подопечные Лавиолетта дважды обыгрывали оппонентов из Огайо, а Александр записал на свой счёт два гола и одну передачу.

И есть все основания полагать, что в матче с «Блю Джекетс» Овечкин продлит результативную серию. В предыдущих двух случаях его возвращение в основу после пропуска звёздного уикенда и отбытия дисквалификации сопровождалось всплеском результативности. Да, в 2019 году ему потребовалось немного времени на раскачку, но в игре с «Бостоном» и так было сложно рассчитывать на обилие голов и пасов. На протяжении последних лет «Брюинз» входит в число лидеров Восточной конференции и является одними из самых неудобных соперников «Кэпиталз».

Тогда Овечкин не отличился, но в следующих 15 встречах отметился девятью голами и 11 передачами, лишь дважды покинув лёд без набранных очков. Год спустя всплеск был гораздо менее масштабным, но пополнить бомбардирский счёт удалось. В игре с «Нэшвиллом» Александр забросил сам и помог отличиться Уилсону, а в противостоянии с «Оттавой» разразился дублем. Кроме того, он ударно провёл концовку сезона, по итогам которого поделил звание лучшего снайпера с Давидом Пастрняком (оба по 48).

Как показывает статистика, отказ от поездки на звёздный уикенд зачастую идёт на пользу Овечкину. Например, в 2019 году он не только набирал более очка за игру в ходе заключительного отрезка первенства (1,03), но и почти повторил собственные показатели в чемпионском сезоне (1,06). В 2017-м они были скромнее (0,72), немногим лучше дела обстояли и за год до того (0,88).

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Да, в 2020 году повторить подобные результаты не удалось — лишь 13 (11 + 2) очков в 17 встречах. Но и это вполне объяснимо. Первый сезон в период пандемии получился непростым, а подготовка к нему была во многом скомкана, что наложило определённый отпечаток на выступления многих возрастных хоккеистов.

Несомненно, на заре карьеры Александр Великий мог без проблем не только демонстрировать феноменальную результативность в регулярке, но и радовать фанатов яркими выступлениями на Матчах звёзд. В 2015 году он представлял команду Ника Фолиньо и отметился тремя передачами, а после этого ударно завершил чемпионат. В 32 встречах он 24 раза поражал ворота противников и 12 раз ассистировал партнёрам (1,13 в среднем), благодаря чему занял первое место по голам и четвёртое — по очкам, уступив лишь Сидни Кросби, Джону Таваресу и Джейми Бенну.

Однако с годами Овечкину приходится адаптироваться под возможности своего организма, которые не являются безграничными. И в этом случае недельный перерыв вполне может помочь ему более успешно выступить в заключительной части первенства и побороться за десятый «Морис Ришар Трофи». На данный момент он имеет в активе 29 шайб и совсем немного уступает Леону Драйзайтлю (32) и Крису Крайдеру (33).