Два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде с разгромным счётом переиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас» в матче НХЛ
  • AP

Игра, которая прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счетом 5:0 в пользу столичной команды.

Шайбы забросили Том Уилсон (вторая минута), Джон Карлсон (восьмая), Тревор ван Римсдайк (14-я), Коннор Макмайкл (33-я) и Никлас Бекстрём (37-я).

Россиянин Евгений Кузнецов записал на свой счёт две результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов — одну. Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

«Кэпиталз» (57 очков) занимает в турнирной таблице Восточной конференции шестое место. «Старз» (46) идёт на девятой позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что «Даллас» поднял под своды арены свитер Сергея Зубова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить