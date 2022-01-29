Два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас» в матче НХЛ
- AP
Игра, которая прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счетом 5:0 в пользу столичной команды.
Шайбы забросили Том Уилсон (вторая минута), Джон Карлсон (восьмая), Тревор ван Римсдайк (14-я), Коннор Макмайкл (33-я) и Никлас Бекстрём (37-я).
Россиянин Евгений Кузнецов записал на свой счёт две результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов — одну. Александр Овечкин результативными действиями не отметился.
«Кэпиталз» (57 очков) занимает в турнирной таблице Восточной конференции шестое место. «Старз» (46) идёт на девятой позиции на Западе.
Ранее сообщалось, что «Даллас» поднял под своды арены свитер Сергея Зубова.