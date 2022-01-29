«Даллас» поднял под своды арены свитер Зубова
- Gettyimages.ru
Также уточняется, что клуб из Техаса изъял из обращения игровой 56-й номер российского хоккеиста.
Торжественная церемония прошла перед началом матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз».
Зубов играл за «Старз» с 1996 по 2009 год. В сезоне-1998/99 россиянин помог «Далласу» завоевать свой первый и единственный Кубок Стэнли.
Сейчас 51-летний Зубов занимает пост главного тренера молодежной сборной России.
Ранее сообщалось, что шайба и две голевые передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус».
To the rafters. #Forever56pic.twitter.com/Fuv5Z5wmyX— Dallas Stars (@DallasStars) January 29, 2022