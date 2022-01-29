«Даллас» поднял под своды арены свитер Зубова

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» поднял свитер российского защитника Сергея Зубова под своды домашней арены.
«Даллас» поднял под своды арены свитер Зубова
  • Gettyimages.ru

Также уточняется, что клуб из Техаса изъял из обращения игровой 56-й номер российского хоккеиста.

Торжественная церемония прошла перед началом матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз».

Зубов играл за «Старз» с 1996 по 2009 год. В сезоне-1998/99 россиянин помог «Далласу» завоевать свой первый и единственный Кубок Стэнли.

Сейчас 51-летний Зубов занимает пост главного тренера молодежной сборной России.

Ранее сообщалось, что шайба и две голевые передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус».

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