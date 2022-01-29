«Даллас» поднял под своды арены свитер Зубова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» поднял свитер российского защитника Сергея Зубова под своды домашней арены.

Также уточняется, что клуб из Техаса изъял из обращения игровой 56-й номер российского хоккеиста.

Торжественная церемония прошла перед началом матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз».

Зубов играл за «Старз» с 1996 по 2009 год. В сезоне-1998/99 россиянин помог «Далласу» завоевать свой первый и единственный Кубок Стэнли.

Сейчас 51-летний Зубов занимает пост главного тренера молодежной сборной России.

Ранее сообщалось, что шайба и две голевые передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус».