Драйзайтль выразил восхищение игрой Овечкина в сезоне-2021/22

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался об успехах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

«Все знают, что у Ови убойный бросок из левого угла зоны. Однако он находит все новые и новые способы забивать. То, что он вытворяет в таком возрасте, несомненно впечатляет», — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Драйзайтль признался, что редко смотрит матчи других команд. Но есть хоккеисты, за которыми, несомненно, стоит наблюдать. Среди них, конечно же, Овечкин.

Драйзайтль (61 очко). Лидирует Джонатан Юбердо (64) из «Флорида Пантерз». Овечкин (58) идёт на пятом месте.

Ранее сообщалось, что Овечкин заболел коронавирусом и пропустит Матч всех звёзд НХЛ.