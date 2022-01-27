«Вашингтон» с Овечкиным и Самсоновым уступил «Сан-Хосе»
Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Российский нападающий победителей Александр Барабанов отметился в матче голевой передачей. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».
Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков.
Ранее Ткачёв был включён в состав сборной России по хоккею на ОИ-2022 вместо Анисимова.