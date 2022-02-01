Тренер «Питтсбурга» — об Овечкине: мы все испытываем безграничное уважение к нему

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился своими впечатлениями от успехов российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Он не только игрок поколения, но и вообще один из лучших голеадоров в истории НХЛ. Мы все испытываем безграничное уважение к тому, чего он добился за свою карьеру», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» 2 февраля примет на своём льду «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата. Игра начнётся в 03:00 мск.

«Кэпиталз» (57 очков) занимает в турнирной таблице Восточной конференции седьмое место. «Питтсбург» (61) — на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что два ассиста Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас» в матче НХЛ.