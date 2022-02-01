Тренер «Питтсбурга» — об Овечкине: мы все испытываем безграничное уважение к нему

Короткая ссылка
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился своими впечатлениями от успехов российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Тренер «Питтсбурга» — об Овечкине: мы все испытываем безграничное уважение к нему
  • AP
  • © Evan Vucci

«Он не только игрок поколения, но и вообще один из лучших голеадоров в истории НХЛ. Мы все испытываем безграничное уважение к тому, чего он добился за свою карьеру», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» 2 февраля примет на своём льду «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата. Игра начнётся в 03:00 мск.

«Кэпиталз» (57 очков) занимает в турнирной таблице Восточной конференции седьмое место. «Питтсбург» (61) — на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что два ассиста Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить