Спусковой крючок: Овечкин оформил дубль и спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Оттавой»

Александр Овечкин за восемь минут оформил дубль в матче с «Оттавой» и спас «Вашингтон» от поражения в игре с аутсайдером регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОT). Благодаря этому он довёл количество заброшенных шайб в нынешнем сезоне до 29 и догнал лидера гонки снайперов форварда «Рейнджерс» Криса Крайдера. При этом россиянин до семи шайб сократил отставание от занимающего третье место в истории лиги Яромира Ягра.

Александр Овечкин продолжает поражать болельщиков феноменальной игрой. Капитан «Вашингтона» в 36 лет проводит один из лучших сезонов в карьере. В списках снайперов и бомбардиров он борется с форвардами «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем и Конором Макдэвидом, которые в начале регулярного чемпионата казались недосягаемыми для конкурентов. А после встречи с «Оттавой» ещё на два гола приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.

Впрочем, домашняя встреча с «Сенаторз» оказалась не такой простой, как выглядело на первый взгляд. Один из главных аутсайдеров турнира в последний раз выигрывал у «Кэпиталз» в 2017-м году, а в текущем розыгрыше в 34 встречах потерпел уже 20 поражений. Однако в субботнем противостоянии именно гости первыми открыли счёт. Уже на второй минуте отличился канадский защитник Тони Шабо. А к началу третьего периода «Вашингтон» и вовсе горел 0:2. Хотя нельзя сказать, что гости много атаковали, они нанесли всего 13 ударов по воротам против 21-го у «Кэпиталз». Не удавалось столичной команде и реализовать большинство. Дважды такая возможность была у Овечкина и партнёров, но обе закончились ничем.

В ситуации, когда нужно переломить ход встречи, главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт предпочитает давать больше игрового времени Овечкину. По его словам, именно Александр способен спасти матч.

«Все знают, как россиянин бросает шайбу. Тут нет какого-то рецепта. Но если встреча получается тяжёлой, и нам нужен гол, то как его не выпустить? Он — конкурентоспособный парень, умеет менять ход матча. Если на табло ничья или мы уступаем в одну шайбу, возможно, он может стать спусковым крючком нашего оружия. Я не могу объяснить теории аналитиков, которые за счёт статистики утверждают, почему Овечкин так хорош в третьем периоде. Но я просто знаю, что он может выйти и забить гол, решив всё за одну-две смены», — отметил специалист в интервью официальному сайте НХЛ.

Так и случилось в противостоянии с «Сенаторз». На третий период хозяева вышли с совершенно другим настроем, начав кружить по чужой зоне с первой смены. И уже через две минуты сократили отставание в счёте. Тревор ван Римсдайк попал в щиток голкиперу Мэтту Мюррэю, а Овечкин оказался первым на добивании.

Не прошло и восьми минут, как россиянин отличился вновь. Никлас Бэкстрём сделал передачу на капитана, который был один на пятачке, и тот в касание пробил вратаря «Оттавы». Шайба пересекла линию, но затем выскочила из ворот, поэтому судьи не сразу увидели гол, однако повтор развеял все сомнения.

Овечкин в 155-й раз в карьере забросил две и более шайбы за матч. По этому показателю он вышел на единоличное третье место в истории лиги, опередив Марио Лемье (154). Чаще это удавалось только Уэйну Гретцки (189) и Бретту Халлу (158).

Игра перешла в овертайм, в котором Александр мог оформить хет-трик, но победу «Вашингтону» принёс Бэкстрём. Швед перехватил шайбу у соперника в чужой зоне и легко переиграл Мюррэя.

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Овечкин был признан первой звездой встречи с «Оттавой» и заслуженно принимал поздравления от коллег. Однако удачными получились в субботу и матчи соперников россиянина по бомбардирской и снайперской гонкам. Несмотря на дубль, капитан «Вашингтона» потерял единоличное лидерство в обоих списках. Столько же заброшенных шайб (29) теперь у форварда «Рейнджерс» Криса Крайдера, который оформил хет-трик в противостоянии с «Аризоной». А Драйзайтль догнал Александра по количеству очков (58). Немецкий форвард забросил две шайбы и сделал две передачи в игре с «Калгари». Нападающий отличился впервые с 6 января.

В то же время лидер «Кэпиталз» всё ближе к Яромиру Ягру. До повторения результата знаменитого чеха ему осталось забить всего семь раз. На данной момент у россиянина 759 голов. И, наверное, уже мало кто сомневается, что это зимой хоккеист сможет подняться на третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Также на счету Овечкина стало 1378 (759+619) очков в 1239 матчах, что является 24-м показателем в истории НХЛ. Следующая цель для Александра — результат Бретта Халла (1391), отставание от которого теперь составляет 13 результативных действий.