Гол Капризова помог «Миннесоте» нанести поражение «Чикаго» в НХЛ

«Миннесота Уайлд» в овертайме одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:3, хотя по ходу игры хозяева уступали 0:2.

В составе гостей дубль оформил Хенрик Боргстрём, а также один раз отличился Алекс Дебринкэт. За «Уайлд» в основное время шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, россиянин Кирилл Капризов и Кевин Фиала, а в овертайме победу «Миннесоте» принёс Маркус Фолиньо.

«Блэкхоукс» потерпели третье поражение подряд и занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Миннесота» находится на четвёртой позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ, а Валерий Ничушкин набрал два очка.