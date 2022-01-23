Гол Капризова помог «Миннесоте» нанести поражение «Чикаго» в НХЛ

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«Миннесота Уайлд» в овертайме одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Капризова помог «Миннесоте» нанести поражение «Чикаго» в НХЛ
  • AP
  • © Jim Mone

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:3, хотя по ходу игры хозяева уступали 0:2.

В составе гостей дубль оформил Хенрик Боргстрём, а также один раз отличился Алекс Дебринкэт. За «Уайлд» в основное время шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк, россиянин Кирилл Капризов и Кевин Фиала, а в овертайме победу «Миннесоте» принёс Маркус Фолиньо.

«Блэкхоукс» потерпели третье поражение подряд и занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Миннесота» находится на четвёртой позиции на Западе. 

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ, а Валерий Ничушкин набрал два очка.

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