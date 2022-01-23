«Колорадо» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Ничушкин набрал два очка

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«Колорадо Эвеланш» в овертайме одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Ничушкин набрал два очка
  • AP
  • © Jack Dempsey

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 3:2.

В основное время в составе хозяев отличились Алекс Ньюхук и российский нападающий Валерий Ничушкин. «Канадиенс» ответили голами Арттури Лехконена и Ника Судзуки. В овертайме победу «Эвеланш» принёс Кейл Макар, а ассистировал ему Ничушкин.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд и лидирует в таблице Западной конференции. «Монреаль» находится на последней, 16-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» проиграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ, несмотря на шайбу и передачу Андрея Свечникова.

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