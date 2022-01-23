«Каролина» проиграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, несмотря на шайбу и передачу Свечникова

«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Ньюарке и закончилась в пользу хозяев — 7:4. При этом «Харрикейнз» вели со счётом 2:0 по ходу игры.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Натан Бастиан, а также по разу отличились Майкл Маклауд, Андреас Юнссон, Йеспер Братт, Джек Хьюз и Павел Заха. У гостей шайбы забросили россиянин Андрей Свечников, Иэн Коул, Джош Ливо и Брэди Шей. Свечников, помимо прочего, отметился результативной передачей.

«Каролина» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что два очка Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Аризона Койотс» в матче с десятью шайбами в НХЛ.