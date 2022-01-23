«Каролина» проиграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, несмотря на шайбу и передачу Свечникова

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина» проиграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, несмотря на шайбу и передачу Свечникова
  • AP
  • © Noah K. Murray

Игра состоялась в Ньюарке и закончилась в пользу хозяев — 7:4. При этом «Харрикейнз» вели со счётом 2:0 по ходу игры. 

В составе «Дэвилз» дубль оформил Натан Бастиан, а также по разу отличились Майкл Маклауд, Андреас Юнссон, Йеспер Братт, Джек Хьюз и Павел Заха. У гостей шайбы забросили россиянин Андрей Свечников, Иэн Коул, Джош Ливо и Брэди Шей. Свечников, помимо прочего, отметился результативной передачей.

«Каролина» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что два очка Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Аризона Койотс» в матче с десятью шайбами в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить