«Каролина» проиграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, несмотря на шайбу и передачу Свечникова
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Игра состоялась в Ньюарке и закончилась в пользу хозяев — 7:4. При этом «Харрикейнз» вели со счётом 2:0 по ходу игры.
В составе «Дэвилз» дубль оформил Натан Бастиан, а также по разу отличились Майкл Маклауд, Андреас Юнссон, Йеспер Братт, Джек Хьюз и Павел Заха. У гостей шайбы забросили россиянин Андрей Свечников, Иэн Коул, Джош Ливо и Брэди Шей. Свечников, помимо прочего, отметился результативной передачей.
«Каролина» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» находится на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что два очка Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Аризона Койотс» в матче с десятью шайбами в НХЛ.