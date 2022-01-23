Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Аризону» в матче с десятью шайбами в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» взял верх над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Нью-Йорке и завершилась со счётом 7:3.

В составе хозяев хет-трик оформил Крис Крайдер, дублем отметился Джейкоб Труба, а также по разу отличились российский нападающий Артемий Панарин и Жюльен Готье. Причём Панарин ещё сделал результативную передачу. У «Койотс» шайбы забросили Лиам О'Брайен, Эндрю Лэдд и Клейтон Келлер.

«Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции. «Аризона» находится на последней, 16-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что дубль Александра Овечкина и передача Евгения Кузнецова помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Оттава Сенаторз» в НХЛ.