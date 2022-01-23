Дубль Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:2, хотя после второго периода хозяева уступали 0:2.

В составе гостей отличились Тома Шабо (2') и Зак Сэнфорд (27'). У «Кэпиталз» в основное время дубль оформил россиянин Александр Овечкин, который забил на 42-й и 50-й минутах. Победную для американского коллектива шайбу в овертайме забросил Никлас Бекстрём (62').

Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Сенаторз» потерпели третье поражение подряд и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» находится на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что шайба Павла Бучневича и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» разгромить «Сиэтл Кракен» в НХЛ.