Дубль Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:2, хотя после второго периода хозяева уступали 0:2.

В составе гостей отличились Тома Шабо (2') и Зак Сэнфорд (27'). У «Кэпиталз» в основное время дубль оформил россиянин Александр Овечкин, который забил на 42-й и 50-й минутах. Победную для американского коллектива шайбу в овертайме забросил Никлас Бекстрём (62'). 

Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Сенаторз» потерпели третье поражение подряд и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» находится на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что шайба Павла Бучневича и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» разгромить «Сиэтл Кракен» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить