Дубль Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в НХЛ
Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:2, хотя после второго периода хозяева уступали 0:2.
В составе гостей отличились Тома Шабо (2') и Зак Сэнфорд (27'). У «Кэпиталз» в основное время дубль оформил россиянин Александр Овечкин, который забил на 42-й и 50-й минутах. Победную для американского коллектива шайбу в овертайме забросил Никлас Бекстрём (62').
Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
Таким образом, «Сенаторз» потерпели третье поражение подряд и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» находится на шестой позиции.
Ранее сообщалось, что шайба Павла Бучневича и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» разгромить «Сиэтл Кракен» в НХЛ.