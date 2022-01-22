Шайба Бучневича и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сиэтл»
- AP
- © Elaine Thompson
Встреча в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
В составе победителей забитой шайбой отметился российский форвард Павел Бучневич. Его соотечественник Владимир Тарасенко сделал одну результативную передачу. Таким образом, россиянин продлил свою результативную серию до восьми матчей.
Ранее сообщалось, что умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Гиллис.