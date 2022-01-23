Овечкин сократил отставание от Ягра до семи шайб за карьеру в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до семи голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Овечкин сократил отставание от Ягра до семи шайб за карьеру в НХЛ
  • AP
  • © Nick Wass

В матче регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз» (3:2 ОТ) Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 759 шайб за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от занимающего третье место по данному показателю Ягра, у которого 766 голов. 

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801). 

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в НХЛ.

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