Овечкин сократил отставание от Ягра до семи шайб за карьеру в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до семи голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз» (3:2 ОТ) Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 759 шайб за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от занимающего третье место по данному показателю Ягра, у которого 766 голов.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в НХЛ.