Овечкин сократил отставание от Ягра до семи шайб за карьеру в НХЛ
- AP
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В матче регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз» (3:2 ОТ) Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 759 шайб за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от занимающего третье место по данному показателю Ягра, у которого 766 голов.
Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
Ранее сообщалось, что дубль Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в НХЛ.