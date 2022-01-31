Кузнецов заменит игрока «Рейнджерс» Фокса в Матче звёзд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов примет участие в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», россиянин заменит в составе команды Столичного дивизиона защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса, который получил травму.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Кузнецов провёл 42 матча, забросил 13 шайб и отдал 30 результативных передач.

Он станет четвёртым российским игроком, который примет участие в Матче звёзд в этом году. В сборной Атлантического дивизиона оказался голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сыграет за команду Центрального дивизиона, а нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин представит Столичный дивизион.

Матч всех звёзд пройдёт с 4 по 5 февраля в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что передача Артемия Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл Кракен» в матче НХЛ.