Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Мика Зибанеджад (12-я минута), Алекси Лафренье (25-я) и К'Андре Миллер (60-я). «Кракен» ответили голами Джареда Макканна (28-я минута) и Янни Гурда (59-я).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

«Нью-Йорк» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. «Сиэтл» находится на 15-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» победили «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ, а Сергей Бобровский отразил 30 бросков.