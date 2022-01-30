«Флорида» победила «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Бобровский отразил 30 бросков

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».
«Флорида» победила «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Бобровский отразил 30 бросков
  • AP

Встреча, проходившая в «Би-би-энд-Ти-центре» в Санрайзе, завершилась победой «Флориды» со счётом 5:4.

В составе «Пантерз» забрасывали Джонатан Юбердо, Мэйсон Марчмент, Александр Барков, Густав Форслинг и Сэм Беннетт. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 34.

У гостей дубль оформил Йонатан Дален, по разу отличились Мэтт Ньето и Томаш Гертл. Российский форвард Александр Барабанов очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Вегасу» в матче НХЛ, Василевский сделал 25 сейвов.

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