«Флорида» победила «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Бобровский отразил 30 бросков
- AP
Встреча, проходившая в «Би-би-энд-Ти-центре» в Санрайзе, завершилась победой «Флориды» со счётом 5:4.
В составе «Пантерз» забрасывали Джонатан Юбердо, Мэйсон Марчмент, Александр Барков, Густав Форслинг и Сэм Беннетт. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 34.
У гостей дубль оформил Йонатан Дален, по разу отличились Мэтт Ньето и Томаш Гертл. Российский форвард Александр Барабанов очков не набрал.
Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Вегасу» в матче НХЛ, Василевский сделал 25 сейвов.