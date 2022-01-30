«Тампа» проиграла «Вегасу» в матче НХЛ, Василевский сделал 25 сейвов
Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась со счётом 3:2 (Б) в пользу гостей.
В составе «Вегаса» в основное время отличились Бретт Хауден и Уильям Каррье. Решающий буллит в серии забросил Марк Стоун.
У «Тампы» отличились Росс Колтон и Кори Перри. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27. Защитник Михаил Сергачёв очков не набирал, а нападающий Никита Кучеров пропускал матч из-за попадания в коронавирусный протокол.
Ранее сообщалось, что шайба Свечникова помогла «Каролине» одержать победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ.