«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:5. По ходу игры хозяева уступали 0:3, но смогли сравнять.

В составе гостей отличились Леон Драйзайтль, Эвандер Кейн, Коннор Макдэвид, а также дубль оформил Райан Ньюджент-Хопкинс. «Кэпиталз» ответили голами Ларса Эллера, Конора Шири и россиянина Евгения Кузнецова.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за заболевания коронавирусом. Голкипер столичного коллектива Илья Самсонов был заменён после трёх пропущенных шайб за пять минут.

Ранее Драйзайтль выразил восхищение игрой Овечкина в сезоне-2021/22.