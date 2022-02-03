«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Кузнецова

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:5. По ходу игры хозяева уступали 0:3, но смогли сравнять. 

В составе гостей отличились Леон Драйзайтль,  Эвандер Кейн, Коннор Макдэвид, а также дубль оформил Райан Ньюджент-Хопкинс. «Кэпиталз» ответили голами Ларса Эллера, Конора Шири и россиянина Евгения Кузнецова.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за заболевания коронавирусом. Голкипер столичного коллектива Илья Самсонов был заменён после трёх пропущенных шайб за пять минут.

Ранее Драйзайтль выразил восхищение игрой Овечкина в сезоне-2021/22.

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