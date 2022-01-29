Серебро в метель: Пащенко занял второе место в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в Арбере состоялись гонки преследования. Спортсменам пришлось состязаться во время сильного ветра и снегопада, что негативно повлияло на стрельбу многих участников. Россиянину Петру Пащенко удалось с пятью промахами завоевать серебро. У девушек лучший результат показала Лариса Куклина, занявшая пятое место. Претендовавшая на медаль Наталья Гербулова на одном из рубежей не закрыла ни одной мишени.

Серебряный финиш Пащенко

После спринта на чемпионате Европы по биатлону у российской команды был шанс завоевать ещё две медали в гонке преследования. В мужском забеге вторым вслед за норвежцем Эрлендом Бьонтегордом стартовал Никита Поршнев, а Петру Пащенко достался четвёртый номер, притом что отправиться на дистанцию он мог в одно время с бронзовым призёром Лукасом Фрачером из Германии.

Однако погода не позволила биатлонистам спокойно разыграть ещё один комплект наград. В немецком Арбере разбушевалась вьюга, из-за которой точно стрелять стало практически невозможно. Бьонтегорд это понимал и попытался ещё до первого рубежа подстраховать себя, но всё его преимущество сразу растаяло из-за штрафного круга.

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Сильный ветер со снегом не давал и другим участникам гонки сосредоточиться на стрельбе. Пащенко допустил один промах и опустился на одно место, уступая Бьонтегорду 16,6 секунды. Поршневу пришлось пробежать лишние 300 м и отойти на девятую позицию. Совсем не задалась стрельба у россиян, стартовавших под более поздними номерами. У Александра Поварницына, Ильназа Мухаметзянова и Василия Томшина сразу получилось восемь промахов на троих.

Пащенко влился в квартет ближайших преследователей Бьонтегорда, который почти догнал норвежца перед второй стрельбой. Но ускорение не имело никакого значения, пока на стрельбище приходилось терпеть капризы погоды. Чисто отстрелять и вырваться в лидеры удалось только французу Эмильену Клоду. Пащенко же не справился с двумя мишенями и оказался позади Поршнева — девятым. Тот, в свою очередь, благодаря невероятной точности вернулся в борьбу и уступал первой тройке меньше половины минуты.

Если раньше условия для стрельбы были просто плохие, то во время первой стойки они стали совершенно невыносимыми. Теперь за счастье было допустить всего один промах. Именно так на рубеже отработал новый лидер Сверре Аспенес, ставший до этого чемпионом Европы в индивидуальной гонке. Остальным приходилось брать на себя как минимум два штрафных круга.

Пащенко же совершил настоящий подвиг и закрыл все мишени. Тут же он поднялся на второе место, проигрывая при этом Аспенесу меньше десяти секунд. Поршнев совершил одну ошибку, но это как раз позволило ему попасть в первую пятёрку и повести борьбу за бронзу с Клодом и немцем Юстусом Штреловом. Обоим россиянам оставалось только пройти без неприятных последствий финальную стрельбу.

У Пащенко был отличный шанс опередить на ней Аспенеса. Норвежец осёкся один раз, но его преследователь был неточен дважды. К тому же при заходе на штрафные круги он пытался скинуть запотевшие очки, а вместе с ними уронил ещё и шапочку с лыжной палкой.

Хуже ситуации для борьбы за медаль придумать было сложно, но россиянина спас ветер. На трёх следующих биатлонистов обрушился такой мощный шквал, что им пришлось взять паузу и долго выжидать. Жертвой обстоятельств стал как раз Поршнев — на рубеже он провёл больше минуты и всё равно не избежал двух промахов. Пащенко без труда отстоял второе место и третьим в российской команде завоевал серебро. Поршнев финишировал седьмым.

К слову, лучшую стрельбу дня показал российский биатлонист, выступающий за сборную Румынии. Дмитрий Шамаев допустил один промах, в то время как никто другой больше не ограничился хотя бы двумя. Благодаря этому уроженец Ижевска поднялся с 21-го места на десятое, а без учёта стартовых позиций даже показал четвёртое время.

Победа Молдавии в бурю

У российских девушек позиции перед гонкой преследования были не такими желанными. Восьмой должна была стартовать Наталья Гербулова, и, кроме неё, никого поблизости не было. Евгения Буртасова в спринте была 19-й, Лариса Куклина — только 21-й. Впрочем, погодные условия за прошедшие после мужской гонки три часа не сильно улучшились, так что итоговый результат мог оказаться каким угодно.

Гербулова ещё на первом круге пошла в атаку и вышла на пятую позицию, уступая только норвежке Рагнхильд Фемстейневик, немкам Франциске Хильдебранд и Янине Хеттих, а также молдаванке Алине Стремоус. Но стрельбу россиянка сразу начала с промаха. Хотя она быстро исправилась и закрыла все остальные мишени, другим спортсменкам везло больше. В том числе Буртасовой и Куклиной — они сразу отыграли полтора десятка мест и оказались в первой шестёрке.

Но после второй лёжки россиянки снова поменялись местами, почти вернувшись на исходные позиции. Гербулова в этот раз справилась и поднялась на четвёртое место, проигрывая всего 13 секунд возглавлявшей гонку Хеттих. Буртасова и Куклина же заработали по два штрафных круга и выпали из первой десятки. Их отставание увеличилось почти до минуты.

Как и мужчин, самым суровым испытанием стала стрельба стоя. Хеттих, Стремоус и примкнувшая к ним норвежка Йенни Энодд не избежали промахов, но отстреляли достаточно быстро. Следующих же девушек задержал яростный порыв ветра. Почти никто не решался стрелять, так как иначе можно было гарантированно попасть на штрафной круг.

Для россиянок третий огневой рубеж стал настоящей катастрофой. Гербулова не поразила вообще ни одной мишени, Буртасова и Куклина — только по две. Бороться за медали с теми, кто избежал неприятностей с ветром, стало абсолютно невозможно. Куклиной в итоге удалось только подняться на пятое место за счёт безошибочной работы на финальной стрельбе, но это был предел, на которой можно было рассчитывать.

Победу в гонке одержала уроженка Санкт-Петербурга Стремоус, которая принесла Молдавии первое за 14 лет золото чемпионата Европы. Хеттих и Энодд разыграли серебро и бронзу. В воскресенье соревнования завершатся смешанной эстафетой и сингл-микстом.