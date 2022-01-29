Пащенко завоевал серебро ЧЕ-2022 по биатлону в пасьюте
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Золотая медаль досталась норвежцу Сверре Аспенесу, который пробежал дистанцию в 12,5 км за 34 минуты 2,1 секунды.
31-летний российский биатлонист уступил победителю гонки 38,1 секунды. Бронзу получил немец Лукас Фрацшер (+53,0).
Россиянин Никита Поршнев занял седьмое место, Василий Томшин — 12-е.
Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров, переболевший коронавирусной инфекцией в Пекине, вышел из самоизоляции через два дня после её начала.