Пащенко завоевал серебро ЧЕ-2022 по биатлону в пасьюте

Россиянин Пётр Пащенко завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Золотая медаль досталась норвежцу Сверре Аспенесу, который пробежал дистанцию в 12,5 км за 34 минуты 2,1 секунды.

31-летний российский биатлонист уступил победителю гонки 38,1 секунды. Бронзу получил немец Лукас Фрацшер (+53,0).

Россиянин Никита Поршнев занял седьмое место, Василий Томшин — 12-е.

Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров, переболевший коронавирусной инфекцией в Пекине, вышел из самоизоляции через два дня после её начала.