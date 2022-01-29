Молдавская биатлонистка Стремоус выиграла золото в гонке преследования на ЧЕ

Представительница Молдавии Алина Стремоус стала победительницей женской гонки преследования на 10 км, которая проходила в рамках чемпионата Европы по биатлону в Арбере (Германия).

©Sven Hoppe/picture alliance

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Стремоус преодолела дистанцию за 30:39,2, допустив четыре промаха на огневых рубежах. Второе место заняла Янина Хеттих из Германии. Третьей финишировала норвежка Йенни Энодд. Среди россиян лучший результат показала Лариса Куклина, ставшая пятой. Евгения Буртасова заняла 11-е место, Анастасия Шевченко — 17-е, Наталья Гербулова — 26-е, а Виктория Сливко — 38-е. Ещё одна россиянка, Анастасия Гореева, пропустила гонку из-за недомогания. Ранее сообщалось, что Казакевич и Васнецова сдали отрицательные тесты на COVID-19 в Пекине.