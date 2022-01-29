Казакевич и Васнецова сдали отрицательные тесты на COVID-19 в Пекине
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- РИА Новости
Биатлонистки и старший тренер сборной России Михаил Шашилов прилетели в столицу КНР 29 января, сообщает пресс-служба СБР.
Уточняется, что Шашилов также сдал отрицательный тест на коронавирус.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград: по пять среди мужчин и женщин и один в смешанном виде.
Соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля со смешанной эстафеты.
Ранее сообщалось, что Казакевич и Васнецова после прилёта в Пекин не успели на утреннюю тренировку.