Казакевич и Васнецова сдали отрицательные тесты на COVID-19 в Пекине

В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) сообщили, что Ирина Казакевич и Валерия Васнецова удачно прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в Пекине.

Биатлонистки и старший тренер сборной России Михаил Шашилов прилетели в столицу КНР 29 января, сообщает пресс-служба СБР.

Уточняется, что Шашилов также сдал отрицательный тест на коронавирус.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград: по пять среди мужчин и женщин и один в смешанном виде.

Соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля со смешанной эстафеты.

Ранее сообщалось, что Казакевич и Васнецова после прилёта в Пекин не успели на утреннюю тренировку.