Казакевич и Васнецова после прилёта в Пекин не успели на утреннюю тренировку
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Также в столицу КНР прибыл старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, сообщает ТАСС.
29 января в тренировке приняли участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград: по пять среди мужчин и женщин и один в смешанном виде.
Соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля смешанной эстафетой.
Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров, переболевший коронавирусной инфекцией в Пекине, вышел через два дня из самоизоляции.