Казакевич и Васнецова после прилёта в Пекин не успели на утреннюю тренировку

Россиянки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова прилетели в Пекин для участия в зимней Олимпиаде 2022 года, но не успели на утреннюю тренировку сборной России по биатлону.

Также в столицу КНР прибыл старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, сообщает ТАСС.

29 января в тренировке приняли участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград: по пять среди мужчин и женщин и один в смешанном виде.

Соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля смешанной эстафетой.

Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров, переболевший коронавирусной инфекцией в Пекине, вышел через два дня из самоизоляции.