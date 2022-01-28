Серебро Поршнева и 14 промахов девушек: чем завершились спринты на чемпионате Европы по биатлону

Российские биатлонисты довольствовались одной медалью в спринтах на чемпионате Европы в Арбере. Никита Поршнев завоевал серебро, отстав от норвежца Эрленда Бьонтегорда на 20,6 секунды. Пётр Пащенко в борьбе за подиум совсем немного уступил немцу Лукасу Фрачеру. А девушкам побороться за медали не позволили промахи на огневых рубежах: в сумме они не смогли закрыть сразу 14 мишеней. Лучший результат в команде показала Анастасия Гербулова, финишировавшая восьмой.

После более чем успешных индивидуальных гонок на чемпионате Европы в Арбере болельщики ждали от россиян побед и в спринтах. Увы, на этот раз выступить настолько удачно не удалось.

У мужчин не вышел на старт лидер сборной Антон Бабиков. В первой гонке турнира он занял второе место, однако тренерский штаб решил поберечь первого запасного олимпийской дружины, как и Анастасию Егорову. Вместо них свой шанс получили Михаил Первушин и Анастасия Гореева.

Но и в отсутствие ветерана у мужчин нашлось кому вести борьбу за победу. Бремя ответственности взвалили на себя Никита Поршнев и Пётр Пащенко, которые попали в топ-5. Больше порадовал первый. Уроженец Саратова ещё пару лет назад регулярно ездил на этапы КМ и даже стал призёром первенства планеты в эстафете.

Увы, проблемы со здоровьем после перенесённого коронавируса надолго выбили спортсмена из элиты. В последние годы он вынужден был довольствоваться Кубком IBU, и в первой национальной команде шанс, в отличие от большинства партнёров, в этом сезоне не получил, хотя радовал неплохими результатами.

В Арбере он продемонстрировал, что вполне готов к возвращению на самый высокий уровень. Главным залогом успеха Поршнева стала идеальная стрельба. Она позволила ему надолго выйти в лидеры. Впрочем, и ход вышел очень приличным — девятым, с отставанием от лучшего по этому показателю в 39 секунд.

Те же, кто бежал быстрее, допускали промахи, например Доминик Шмук и даже Пащенко. При этом Пётр показал третью скорость, но осечка на стойке помешала ему подняться в первую тройку. Пытался обойти Никиту и немец Лукас Фрачер, меньше недели назад взявший бронзу в эстафете на этапе КМ в Антерсельве, но уступил чуть более двух секунд.

Казалось, победа сама шла в руки Поршневу, но в последний момент его превзошёл Эрленд Бьонтегорд, стартовавший лишь 71-м. Норвежец закрыл все десять мишеней и в результате опередил конкурента на 20,6 секунды. Тем не менее второе место стало отличным результатом для Поршнева, который ранее наград на ЧЕ не завоёвывал. В преследовании же он попытается обойти скандинава.

«При такой погоде было очень важно стрелять без промахов. На трассе пришлось тяжелее, чем в среду, с этим длинным подъёмом и без спусков, но два «нуля» на рубежах помогли мне оказаться на подиуме», — приводит слова спортсмена официальный сайт IBU.

Остальные россияне выступили не лучшим образом. Александр Поварницын, попавший в запас олимпийской сборной, с одним промахом расположился лишь на 13-й строчке, уступив победителю более минуты. Ильназ Мухамедзянов по ходу в команде уступил только Пащенко, но три осечки не позволили ему подняться выше 14-й. Василий Томшин довольствовался 17-й позицией. Худшим же стал заменивший Бабикова Первушин: 45-е место и почти отставание почти в две с половиной минуты.

К сожалению, девушки поддержать почин мужчин не сумели. Если в индивидуалке они едва не собрали полный комплект медалей, то в спринте неожиданно остались вовсе без наград. Те же спортсменки, которые блистали в гонке с четырьмя рубежами, не справились с сильным ветром в старте всего с двумя. А ход не позволял им бороться за попадание на подиум с осечками.

Больше остальных разочаровала Лариса Куклина, которая ушла в бой под первым номером. Болельщики надеялись, что опытная спортсменка, у которой в текущем сезоне возникли проблемы с функциональным состоянием, проявит себя хотя бы на уровне первенства континента. Тем более она всегда была способна точно отстрелять, даже находясь не в лучшей форме.

На лёжке двукратный призёр предыдущего ЧЕ справилась со своей задачей, а вот на стойке провалилась. Два промаха не позволили ей попасть даже в топ-20. В итоге лишь 21-й результат с более чем минутным отставанием от лидера.

Увы, на этот раз никак не проявила себя и Евгения Буртасова, выигравшая индивидуалку. После этого успеха многие предлагали отправить её на Олимпиаду, например, вместо Ирины Казакевич или Валерии Васнецовой. Но выступление биатлонистки в пятницу показало, что говорить об этом преждевременно. Те же два промаха — и 19-й результат.

Однако меньше всех повезло Виктории Сливко. Если в индивидуалке она взяла бронзу, то в спринте осталась лишь 46-й, даже не набрав кубковые очки. Причиной провала стали необъяснимые четыре промаха на лёжке. На стойке уроженка Омской области исправилась, однако было слишком поздно.

И наконец, быстрая Анастасия Шевченко с тремя промахами показала скромный 27-й результат. А Гореева, как и Первушин, своим шансом не воспользовалась — 35-я строчка, две незакрытые мишени и почти две минуты отрыва от победительницы.

Порадовала болельщиков только Анастасия Гербулова. Ей единственной из соотечественниц удалось избежать затяжного падения после первой гонки. Увы, промах на лёжке сразу же лишил молодую спортсменку возможности бороться за награды. Но она по крайней мере показала неплохой ход и в итоге стала восьмой, в команде уступив лишь Шевченко, которая в списке самых быстрых оказалась четвёртой.

Однако бороться на равных с призёрами в этот день не вышло. Первое место заняла норвежка Рагнхильд Фемстейневик, всего на 3,7 секунды опередившая опытную немку Франциску Хильдебранд. А бронза досталась ещё одной представительнице сборной Германии Янине Хеттих.

Что же касается медального зачёта турнира, то по общему количеству наград (четыре) россияне опережают всех соперников наряду с немцами. А вот по числу золотых лидируют норвежцы, в активе которых три награды высшей пробы. У отечественного коллектива — по одной золотой и бронзовой и две серебряные.