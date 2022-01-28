Норвежец Богетвейт выиграл спринт на чемпионате Европы, Поршнев — второй

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Норвежский биатлонист Ховард Богетвейт выиграл спринт на 10 км на чемпионате Европы в немецком Арбере.
Норвежец Богетвейт выиграл спринт на чемпионате Европы, Поршнев — второй
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Норвежец не допустил промахов на огневых рубежах. Его результат — 26:39.4. На второй позиции финишировал россиянин Никита Поршнев, который также точно отработал на стрельбе (+ 20,6). Третий — немец Лукас Фрачер с одним промахом (+ 22,9).

Ещё один российский биатлонист Пётр Пащенко финишировал в шаге от тройки призёров. В своём активе он имеет один промах на огневых рубежах (+ 23,4).

Ранее тренер сборной Украины по биатлону был отправлен на карантин в Пекине.

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