Тренер сборной Украины по биатлону отправлен на карантин в Пекине

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Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине.
Тренер сборной Украины по биатлону отправлен на карантин в Пекине
  • Gettyimages.ru

По информации biathlon.com.ua, тренер отправлен на карантин в Пекине. Оба ПЦР-теста Санитры оказались положительными.

При этом не указано, сколько тренер пробудет на карантине. Он будет консультировать команду дистанционно.

Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус со сборной России по биатлону в Пекин не смог вылететь шеф сервис-бригады Александр Печёрский.

Ранее тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на COVID-19 по прилёте в Пекин.

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