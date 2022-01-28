Тренер сборной Украины по биатлону отправлен на карантин в Пекине
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По информации biathlon.com.ua, тренер отправлен на карантин в Пекине. Оба ПЦР-теста Санитры оказались положительными.
При этом не указано, сколько тренер пробудет на карантине. Он будет консультировать команду дистанционно.
Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус со сборной России по биатлону в Пекин не смог вылететь шеф сервис-бригады Александр Печёрский.
Ранее тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на COVID-19 по прилёте в Пекин.