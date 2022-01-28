Биатлонистка Фемстейневик выиграла спринт на чемпионате Европы, Гербулова — восьмая
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Она не допустила ни одного промаха и финишировала с результатом 21 минута 52,7 секунды.
Второе место заняла представительница Германии Франциска Хильдебранд с отставанием 3,7 секунды. Бронзу завоевала её соотечественница Янина Хеттих (+25,9).
Среди россиянок лучшей стала Наталья Гербулова, которая расположилась на восьмой позиции (+40,1).
Ранее сообщалось, что норвежец Эрленд Бьонтегорд выиграл спринт среди мужчин на чемпионате Европы, а Никита Поршнев завоевал серебро.