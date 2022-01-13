В отношении врача нигерийской спортсменки: в США впервые применили антидопинговый акт Родченкова

В США возбуждено уголовное дело о допинговых махинациях на Олимпийских играх в Токио. Это будет первый случай применения так называемого акта Родченкова. Обвиняемым стал доктор альтернативной медицины Эрик Лира, который подозревается в снабжении запрещёнными препаратами и консультировании по их приёму нигерийской легкоатлетки Блессинг Окагбаре.

В США впервые возбуждено дело на основании скандального акта Родченкова. Документ вводит уголовную ответственность за причастность к допинговым махинациям на международных соревнованиях. 41-летнего жителя Техаса Эрика Лиру обвинили в том, что он снабжал запрещёнными препаратами известную нигерийскую легкоатлетку Блессинг Окагбаре. Этим летом она выступала на Олимпийских играх в Токио и была отстранена, когда её допинг-проба дала положительный результат на гормон роста.

Акт Родченкова был принят в 2020 году. Этот закон приобрёл скандальную известность из-за своего экстерриториального принципа. Он наделил власти США правом уголовного преследования любого, кто с помощью допинга повлиял на результаты международных соревнований с участием американских спортсменов, даже если нарушение произошло в другой стране.

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При этом в акте содержится уточнение, что такие состязания должны проходить по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), так что действие закона не распространяется на профессиональные лиги США вроде НХЛ и НБА. Когда закон, названный в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, только принимался, высказывались предположения, что он будет направлен в первую очередь на иностранных граждан, задевших своими действиями права американцев. Максимальным наказанием по закону является тюремное заключение сроком до десяти лет.

Однако первым обвиняемым по этому акту оказался некий Эрик Лира. В материалах уголовного дела он представлен как доктор альтернативной медицины из Эль-Пасо, снабжавший запрещёнными препаратами двух спортсменов, обозначенных как «Спортсмен-1» (под этим именем скрыта Окагбаре) и «Спортсмен-2». Раскрыть преступную схему с участием Лиры позволило расследование ФБР, начавшееся с показаний человека, зашифрованного в деле как «Субъект-1».

По данным правоохранительных органов, в июле прошлого года, за несколько дней до Олимпийских игр в Токио, «Субъект-1» помогал с переездом «Спортсмену-2» и обнаружил в его доме допинг в различных формах. Он сфотографировал коробки с препаратами и отправил в ФБР. На них были написаны контакты Лиры, а также адрес Окагбаре, которая в тот момент тренировалась в Словакии и 19 июля сдала положительную допинг-пробу на гормон роста.

Нигерийка является серебряной призёркой Олимпийских игр 2008 года в прыжках в длину и дважды призёркой чемпионатов мира. В последние годы 33-летняя спортсмена уже не входила в число сильнейших легкоатлеток планеты, но отобралась на свою четвёртую Олимпиаду в Токио. Там Окагбаре выиграла предварительный забег на 100 м (не пустив в следующий раунд белоруску Кристину Тимановскую), но на следующий день была отстранена на основании результатов пробы, взятой в Словакии.

После соревнований Окагбаре полетела домой в Эль-Пасо и была задержана Службой таможенного и пограничного контроля США. Сотрудники изъяли её телефон, в котором была обнаружена обширная переписка с Лирой. Из сообщений следовало, что Окагбаре ещё в ноябре 2020 года интересовалась у обвиняемого возможностью приобрести запрещённые препараты. Лира помог достать допинг и в дальнейшем консультировал спортсменку по его приёму.

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Также сотрудники ФБР обнаружили, что в июне прошлого года Окагбаре спрашивала Лиру, достаточно ли будет принять 2000 единиц ЭПО, чтобы избежать положительного результата на тестировании, но в итоге всё равно решила пропустить проверку. Чуть позже нигерийка поделилась с Лирой своим опытом приёма допинга.

«Привет, друг. Эрик, моё тело чувствует себя прекрасно. В пятницу я пробежала 100 м за 10,63 с при ветре 2,7 м/с. Я так счастлива, Эрик. Что бы ты ни сделал, это отлично работает», — рассказала Окагбаре после победы на отборочных соревнованиях в Нигерии.

Спортсменка и обвиняемый связывались также 19 июля. Окагбаре сказала, что едет из Словакии в Токио, и спросила, нужно ли ей ещё что-то знать перед этой поездкой. Лира заверил её, что курс приёма допинга позволит ей «доминировать» на предстоящих стартах.

Однако менее двух недель спустя о положительном тесте стало известно общественности. Окагбаре отправила Лире фотографию с результатами анализа и попросила срочно перезвонить. Спустя полгода, 12 января, он был задержан и теперь предстанет перед судом.