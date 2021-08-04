Синхронистка Ромашина высказалась о Родченкове

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Шестикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Светлана Ромашина высказалась о бывшем директоре московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.
Синхронистка Ромашина высказалась о Родченкове
  • © СК РФ

«Конечно, я сейчас должна кричать, что да, он предатель, но… Очень сложно сказать. Опять-таки, мне кажется, что, не побывав в шкуре человека, ты не сможешь дать правильного ответа. Мы не знаем, что угрожало его жизни, было такое или нет. Я не исключаю, что было», — сказала Ромашина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Ромашина и Светлана Колесниченко заняли первое место в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио. Серебряными призёрками стали китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь. Бронзу завоевали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук.

Ранее сообщалось, что Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой ОИ в синхронном плавании.

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