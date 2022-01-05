Стерлинг намекнул на то, что Ян принимает допинг

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе обвинил обладателя временного титула в этом дивизионе, россиянина Петра Яна, в использовании допинга.

«Для справки: я не думаю, что каждый боец или спортсмен из России жульничает. У вас есть чистые и грязные спортсмены, как и у американцев, бразильцев, китайцев и других национальностей. Лично я же считаю, что Пётр Ян — грязный жулик. Может быть, я ошибаюсь, но сильно в этом сомневаюсь», — написал Стерлинг в своём Twitter.

В марте 2021 года на турнирне UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещённый удар коленом в голову в четвёртом раунде. Их реванш должен был состояться в октябре на турнире UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с поединка. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа россиянина единогласным решением судей.

Ранее Уайт заявил, что реванш Яна со Стерлингом состоится в 2022 году.