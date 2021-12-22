Уайт заявил, что реванш Яна со Стерлингом состоится в 2022 году
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«Ян и Стерлинг подерутся во второй раз. Я и сам с нетерпением жду этого боя. На неделе мы проведём встречу с матчмейкерами, будем планировать поединки на следующий год. Встреча Яна со Стерлингом входит в список этих боев. Следующий год обещает быть крайне интересным», — сказал президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 199, слова которого передаёт пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
Первый бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга состоялся в марте этого года в рамках турнира UFC 259. Российский боец проиграл в результате дисквалификации за запрещённый удар коленом в голову.
Ранее американский боец UFC О'Мэлли заявил, что может победить Яна.