Уайт заявил, что реванш Яна со Стерлингом состоится в 2022 году

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что в скором времени начнёт разработку поединка между временным чемпионом организации в легчайшем весе россиянином Петром Яном и действующим обладателем титула американцем Алджамейном Стерлингом.
Уайт заявил, что реванш Яна со Стерлингом состоится в 2022 году
  • © Handout Photo / USA TODAY Sports
  • Legion-Media

«Ян и Стерлинг подерутся во второй раз. Я и сам с нетерпением жду этого боя. На неделе мы проведём встречу с матчмейкерами, будем планировать поединки на следующий год. Встреча Яна со Стерлингом входит в список этих боев. Следующий год обещает быть крайне интересным», — сказал президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 199, слова которого передаёт пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Первый бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга состоялся в марте этого года в рамках турнира UFC 259. Российский боец проиграл в результате дисквалификации за запрещённый удар коленом в голову.

Ранее американский боец UFC О'Мэлли заявил, что может победить Яна.

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