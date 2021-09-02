Лавров: США могут выкрасть российских спортсменов, представляющих угрозу

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США под предлогом допинговых нарушений будут пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой своим интересам на международных соревнованиях.

«Я не исключаю, что США могут выкрасть российских спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях, так же как они выкрадывают тех, кого они в чём-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно», — цитирует Лаврова РИА «Новости».

Напомним, что президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом акт Родченкова о борьбе с допингом во всём мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские атлеты. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин озвучил суммы призовых победителям и призёрам зимней Олимпиады.