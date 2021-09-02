Лавров: США могут выкрасть российских спортсменов, представляющих угрозу
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- РИА Новости
«Я не исключаю, что США могут выкрасть российских спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях, так же как они выкрадывают тех, кого они в чём-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно», — цитирует Лаврова РИА «Новости».
Напомним, что президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом акт Родченкова о борьбе с допингом во всём мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские атлеты. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин озвучил суммы призовых победителям и призёрам зимней Олимпиады.