Шарапова в платье из бутылок, снимок Циципаса в духе Караваджо и детство Ибрагимовича: околоспортивные события недели

Короткая ссылка
Ольга Теселько
Двое болельщиков «Тоттенхэма» из США 30 часов добирались на матч любимой команды. Встречу отменили из-за снегопада, но в итоге фанаты получили массу внимания и впечатлений. Фотография Стефаноса Циципаса с «Ролан Гаррос» вошла в топ-100 лучших снимков 2021 года по версии журнала Time. Гарбинье Мугуруса встретилась с испанской королевской семьёй, а экс-первая ракетка мира Мария Шарапова пришла на светский приём в платье из переработанных бутылок. Российские спидкуберы не снискали лавров на чемпионате мира по сборке кубика Рубика, а хоккеист Артемий Панарин сменил смартфон на кнопочный мобильный. Об этих и других околоспортивных событиях недели — в материале RT.
Шарапова в платье из бутылок, снимок Циципаса в духе Караваджо и детство Ибрагимовича: околоспортивные события недели
  • Стефанос Циципас
  • Gettyimages.ru
  • © © Julian Finney

Счастливый твит

Пара болельщиков «Тоттенхэма» прилетела из США на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с участием своих любимцев, однако его отменили за час до начала из-за сильного снегопада. Эта история американцев, добиравшихся до Бёрнли больше 30 часов без сна, могла бы на этом и закончиться, если бы они не поделились своими злоключениями в Twitter.

Пост моментально стал вирусным и спустя сутки дошёл до главной звезды клуба Гарри Кейна. Нападающий не остался в стороне и пригласил пару на игру «Хотспур» в Лондоне. Фанаты, судя по дальнейшим твитам, задержались в Англии и воспользовались приглашением.

Королевский приём

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса, недавно одержавшая победу на Итоговом турнира WTA, встретилась с испанскими монархами — королём Филиппом VI и королевой Летисией.

«Они были очень милы со мной. Много спрашивали об ощущениях, накопленных за год, о том, каково играть во время пандемии», — приводит слова теннисистки Marca.

Мугуруса стала первой представительницей Испании, которая выиграла Итоговый турнир WTA.

А экс-первая ракетка мира Мария Шарапова тем временем побывала на церемонии The Fashion Awards в Великобритании, где продемонстрировала платье из переработанных бутылок, которое вручную изготавливали целый год.

Также она рассказала о своём подходе к выбору одежды для повседневной жизни.

«Я из русской семьи, и у нас есть культура элегантности, — заявила пятикратная победительница турниров Большого шлема. — Я люблю минималистичные вещи, которые лучше всего подчёркивают мое тело и стиль и которые я могу носить очень долго».

Другая теннисистка — полячка Ига Свёнтек — снялась для обложки национальной версии глянцевого журнала Elle.

«Ей 20 лет, она входит в число ведущих теннисисток мира. Это единственная полька, которая выиграла турнир Большого шлема и входит в десятку рейтинга WTA. Но Ига Свёнтек — больше, чем спортсменка, и она доказывает это на фотосессии для январского выпуска нашего журнала. Впервые мы можем полюбоваться теннисисткой в таком элегантном, но вместе с тем сумасшедшем наряде», — говорится в описании к номеру.

Дорогие купальники

Создатель купальников многократных чемпионок мира по художественной гимнастике Дины и Арины Авериных Светлана Герасимова рассказала, сколько стоит продукция её мастерской.

Также по теме
Коварные брусья, рукава на купальниках и «Ледниковый период»: о чём вспоминают Аверины и Мельникова после ЧМ в Японии
Сёстры Аверины и Ангелина Мельникова по окончании чемпионатов мира по художественной и спортивной гимнастике в Японии дали большие...

По словам специалиста, цены колеблются от 70 до 200 тыс. рублей.

«К нам приходят за лучшими изделиями. У нас дорого, стоимость начинается от 70 тыс. рублей. Мы делаем красивую вещь и считаем, сколько она стоит после изготовления. Когда я начинала шить для подруг дочери, то говорила: «Себестоимость у купальника такая, сверх — сколько дадите за работу». И мне сразу начали платить чуть больше, чем среднерыночная. Тогда я поняла, что буду работать в дорогом сегменте», — цитирует Герасимову Sport24.

В себестоимость костюмов, по её словам, входит цена материалов (основная статья расходов — кристаллы), заработная плата мастеров (обычно мастер работает над одним изделием около трёх недель), аренда помещения и так далее.

«Цели сделать самый дорогой костюм нет, — подчёркивает владелица мастерской. — Дороже 200 тыс. рублей у нас пока не было изделий».

Сами Дина и Арина Аверины в своём Instagram ранее рассказывали, насколько важен купальник в художественной гимнастике.

«В нашем виде спорта помимо элементов отдельно оцениваются артистизм, пластичность, есть и другие субъективные оценки. И костюм здесь тоже играет важнейшую роль. Если купальник не подходит под упражнение, музыку, образ, то могут снять за это баллы», — написали спортсменки, выделив три важных составляющих хорошего купальника: стразы, ткань высочайшего качества и мастер по пошиву, которому доверяешь.

Неудачный спидкубинг

4 декабря прошёл финальный этап чемпионата мира по скоростной сборке кубика Рубика — Red Bull Rubik's Cube World Cup. В нём приняли участие четверо россиян: Андрей Че, Екатерина Канева, Дарья Белоногова и Михаил Токарев. Всего за победу боролись 27 самых быстрых спидкубера планеты: они вышли в финал по итогам отборочных этапов среди 6 тыс. спортсменов из более чем 50 стран.

В основной дисциплине «спидкубинг микс» из четвёрки россиян лишь Че преодолел барьер первого раунда, однако вылетел в 1/8 финала. В отдельных соревнованиях среди девушек Дарья Белоногова боролась за бронзовую медаль, но уступила сопернице из Польши Магдалене Пабиш.

Победу одержал действующий чемпион, звезда популярного документального фильма Netflix «Спидкуберы» Макс Парк. В финале микса американец в упорной борьбе одолел поляка Тимона Колашинского со счётом 3:2, собрав кубик в одной из попыток всего за 4,83 секунды.

Цифровой детокс

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что отказался от интернета и стал пользоваться кнопочным телефоном. По словам хоккеиста, он устал от большого количества информации.

«Последние лет пять поглощал всё подряд. Сейчас почувствовал, что подзагадил свою голову, — цитирует спортсмена РИА Новости. — Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу. Взял себе раскладушку от Nokia с кнопками без интернета. Вообще не в курсе, где, что и кто сейчас говорит. Игорь Шестёркин иногда шокирует новостями».

Спортсмен признался, что буквально заново открывает для себя окружающий мир, который раньше не замечал за экраном смартфона.

«Сейчас я сажусь в автобус, смотрю по сторонам, хотя бы вижу города, в которые приезжаю играть. Просто наблюдаю за миром вокруг себя. У меня сейчас капитальный отходняк: книги, живое общение. Всё по старинке... Живу так уже месяц. Кайф, ничего не тревожит», — заключил Артемий.

Судя по всему, на цифровой детокс спортсмен отправился после своего 30-го дня рождения: его последний пост в Instagram датирован 3 ноября, и в нём хоккеист благодарит всех за поздравления. 

Личный тренажёрный зал

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо провёл экскурсию по своему тренировочному залу. Видео он выложил на собственном YouTube-канале. По словам спортсмена, именно в спортзале он проводит значительную часть своего времени дома. «Я тренируюсь от двух до четырёх раз в неделю и летом, и зимой», — подчеркнул лыжник.

Художественный снимок

Фотография с «Ролан Гаррос» вошла в топ-100 лучших снимков 2021 года по версии американского журнала Time. 

Также по теме
«Российский теннис вновь на вершине»: Медведев и Рублёв выиграли для России первый Кубок Дэвиса за последние 15 лет
Сборная России по теннису третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. В финале она не оставила шансов национальной команде Хорватии,...

На фото запечатлён Стефанос Циципас, сражающийся в финале турнира с Новаком Джоковичем. Автор снимка — спортивный фотограф Джулиан Финни — рассказал, что уникальный кадр получился лишь благодаря тому, что матч затянулся допоздна.

«Хороший свет, который мы, фотографы, очень любим, уже ушёл с корта, потому что Солнце начало садиться. Без пятого сета этого фото не было бы, — отметил он. — Я понимал, что из-за новой конструкции центрального корта образуются кармашки света, но такой снимок я даже не планировал... Один друг отметил, что он похож на картину Караваджо».

Детство Златана

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в детстве. По словам спортсмена, который рос в шведском Мальмё в семье балканских иммигрантов, его дразнили, недолюбливали и даже пытались выгнать из команды за то, что он был не такой, как все.

«Я был ребёнком, который всегда страдал. Когда я только родился, медсестра уронила меня с метровой высоты. Я страдал всю свою жизнь. В школе я был не похож на других: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я — тёмным, смуглым, с большим носом. Я говорил не так, как они, я двигался не так, как они», — рассказал футболист.

«Родители моих одноклассников просили выгнать меня из команды. Меня всегда ненавидели. И поначалу я плохо реагировал на это», — признался Златан.

Также футболист откровенно рассказал о первом сексуальном опыте.

«В 17 лет я впервые покинул гетто в Мальмё и отправился в центр города. Только тогда я познал шведок такими, какими вы их себе представляете — блондинок, свободных. В гетто были только коротковолосые девушки в паранджах», — рассказал Ибрагимович.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить