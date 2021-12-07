Шарапова в платье из бутылок, снимок Циципаса в духе Караваджо и детство Ибрагимовича: околоспортивные события недели

Двое болельщиков «Тоттенхэма» из США 30 часов добирались на матч любимой команды. Встречу отменили из-за снегопада, но в итоге фанаты получили массу внимания и впечатлений. Фотография Стефаноса Циципаса с «Ролан Гаррос» вошла в топ-100 лучших снимков 2021 года по версии журнала Time. Гарбинье Мугуруса встретилась с испанской королевской семьёй, а экс-первая ракетка мира Мария Шарапова пришла на светский приём в платье из переработанных бутылок. Российские спидкуберы не снискали лавров на чемпионате мира по сборке кубика Рубика, а хоккеист Артемий Панарин сменил смартфон на кнопочный мобильный. Об этих и других околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Счастливый твит

Пара болельщиков «Тоттенхэма» прилетела из США на матч 13-го тура английской Премьер-лиги с участием своих любимцев, однако его отменили за час до начала из-за сильного снегопада. Эта история американцев, добиравшихся до Бёрнли больше 30 часов без сна, могла бы на этом и закончиться, если бы они не поделились своими злоключениями в Twitter.

Пост моментально стал вирусным и спустя сутки дошёл до главной звезды клуба Гарри Кейна. Нападающий не остался в стороне и пригласил пару на игру «Хотспур» в Лондоне. Фанаты, судя по дальнейшим твитам, задержались в Англии и воспользовались приглашением.

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London 👍 https://t.co/wB3c8c40HN — Harry Kane (@HKane) November 28, 2021

Королевский приём

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса, недавно одержавшая победу на Итоговом турнира WTA, встретилась с испанскими монархами — королём Филиппом VI и королевой Летисией.

«Они были очень милы со мной. Много спрашивали об ощущениях, накопленных за год, о том, каково играть во время пандемии», — приводит слова теннисистки Marca.

Мугуруса стала первой представительницей Испании, которая выиграла Итоговый турнир WTA.

А экс-первая ракетка мира Мария Шарапова тем временем побывала на церемонии The Fashion Awards в Великобритании, где продемонстрировала платье из переработанных бутылок, которое вручную изготавливали целый год.

One year in the making, 800+ hours of hand work by #IrisVanHerpen & team, hundreds of recycled @evianwater bottles (75% of the material) & organic couture silk. #BritishFashionAwardspic.twitter.com/dbksf1TNjF — Maria Sharapova (@MariaSharapova) November 30, 2021

Также она рассказала о своём подходе к выбору одежды для повседневной жизни.

«Я из русской семьи, и у нас есть культура элегантности, — заявила пятикратная победительница турниров Большого шлема. — Я люблю минималистичные вещи, которые лучше всего подчёркивают мое тело и стиль и которые я могу носить очень долго».

Другая теннисистка — полячка Ига Свёнтек — снялась для обложки национальной версии глянцевого журнала Elle.

«Ей 20 лет, она входит в число ведущих теннисисток мира. Это единственная полька, которая выиграла турнир Большого шлема и входит в десятку рейтинга WTA. Но Ига Свёнтек — больше, чем спортсменка, и она доказывает это на фотосессии для январского выпуска нашего журнала. Впервые мы можем полюбоваться теннисисткой в таком элегантном, но вместе с тем сумасшедшем наряде», — говорится в описании к номеру.

Дорогие купальники

Создатель купальников многократных чемпионок мира по художественной гимнастике Дины и Арины Авериных Светлана Герасимова рассказала, сколько стоит продукция её мастерской.

По словам специалиста, цены колеблются от 70 до 200 тыс. рублей.

«К нам приходят за лучшими изделиями. У нас дорого, стоимость начинается от 70 тыс. рублей. Мы делаем красивую вещь и считаем, сколько она стоит после изготовления. Когда я начинала шить для подруг дочери, то говорила: «Себестоимость у купальника такая, сверх — сколько дадите за работу». И мне сразу начали платить чуть больше, чем среднерыночная. Тогда я поняла, что буду работать в дорогом сегменте», — цитирует Герасимову Sport24.

В себестоимость костюмов, по её словам, входит цена материалов (основная статья расходов — кристаллы), заработная плата мастеров (обычно мастер работает над одним изделием около трёх недель), аренда помещения и так далее.

«Цели сделать самый дорогой костюм нет, — подчёркивает владелица мастерской. — Дороже 200 тыс. рублей у нас пока не было изделий».

Сами Дина и Арина Аверины в своём Instagram ранее рассказывали, насколько важен купальник в художественной гимнастике.

«В нашем виде спорта помимо элементов отдельно оцениваются артистизм, пластичность, есть и другие субъективные оценки. И костюм здесь тоже играет важнейшую роль. Если купальник не подходит под упражнение, музыку, образ, то могут снять за это баллы», — написали спортсменки, выделив три важных составляющих хорошего купальника: стразы, ткань высочайшего качества и мастер по пошиву, которому доверяешь.

Неудачный спидкубинг

4 декабря прошёл финальный этап чемпионата мира по скоростной сборке кубика Рубика — Red Bull Rubik's Cube World Cup. В нём приняли участие четверо россиян: Андрей Че, Екатерина Канева, Дарья Белоногова и Михаил Токарев. Всего за победу боролись 27 самых быстрых спидкубера планеты: они вышли в финал по итогам отборочных этапов среди 6 тыс. спортсменов из более чем 50 стран.

В основной дисциплине «спидкубинг микс» из четвёрки россиян лишь Че преодолел барьер первого раунда, однако вылетел в 1/8 финала. В отдельных соревнованиях среди девушек Дарья Белоногова боролась за бронзовую медаль, но уступила сопернице из Польши Магдалене Пабиш.

Победу одержал действующий чемпион, звезда популярного документального фильма Netflix «Спидкуберы» Макс Парк. В финале микса американец в упорной борьбе одолел поляка Тимона Колашинского со счётом 3:2, собрав кубик в одной из попыток всего за 4,83 секунды.

Цифровой детокс

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что отказался от интернета и стал пользоваться кнопочным телефоном. По словам хоккеиста, он устал от большого количества информации.

«Последние лет пять поглощал всё подряд. Сейчас почувствовал, что подзагадил свою голову, — цитирует спортсмена РИА Новости. — Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу. Взял себе раскладушку от Nokia с кнопками без интернета. Вообще не в курсе, где, что и кто сейчас говорит. Игорь Шестёркин иногда шокирует новостями».

Спортсмен признался, что буквально заново открывает для себя окружающий мир, который раньше не замечал за экраном смартфона.

«Сейчас я сажусь в автобус, смотрю по сторонам, хотя бы вижу города, в которые приезжаю играть. Просто наблюдаю за миром вокруг себя. У меня сейчас капитальный отходняк: книги, живое общение. Всё по старинке... Живу так уже месяц. Кайф, ничего не тревожит», — заключил Артемий.

Судя по всему, на цифровой детокс спортсмен отправился после своего 30-го дня рождения: его последний пост в Instagram датирован 3 ноября, и в нём хоккеист благодарит всех за поздравления.

Личный тренажёрный зал

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо провёл экскурсию по своему тренировочному залу. Видео он выложил на собственном YouTube-канале. По словам спортсмена, именно в спортзале он проводит значительную часть своего времени дома. «Я тренируюсь от двух до четырёх раз в неделю и летом, и зимой», — подчеркнул лыжник.

Художественный снимок

Фотография с «Ролан Гаррос» вошла в топ-100 лучших снимков 2021 года по версии американского журнала Time.

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На фото запечатлён Стефанос Циципас, сражающийся в финале турнира с Новаком Джоковичем. Автор снимка — спортивный фотограф Джулиан Финни — рассказал, что уникальный кадр получился лишь благодаря тому, что матч затянулся допоздна.

«Хороший свет, который мы, фотографы, очень любим, уже ушёл с корта, потому что Солнце начало садиться. Без пятого сета этого фото не было бы, — отметил он. — Я понимал, что из-за новой конструкции центрального корта образуются кармашки света, но такой снимок я даже не планировал... Один друг отметил, что он похож на картину Караваджо».

Детство Златана

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в детстве. По словам спортсмена, который рос в шведском Мальмё в семье балканских иммигрантов, его дразнили, недолюбливали и даже пытались выгнать из команды за то, что он был не такой, как все.

«Я был ребёнком, который всегда страдал. Когда я только родился, медсестра уронила меня с метровой высоты. Я страдал всю свою жизнь. В школе я был не похож на других: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я — тёмным, смуглым, с большим носом. Я говорил не так, как они, я двигался не так, как они», — рассказал футболист.

«Родители моих одноклассников просили выгнать меня из команды. Меня всегда ненавидели. И поначалу я плохо реагировал на это», — признался Златан.

Также футболист откровенно рассказал о первом сексуальном опыте.

«В 17 лет я впервые покинул гетто в Мальмё и отправился в центр города. Только тогда я познал шведок такими, какими вы их себе представляете — блондинок, свободных. В гетто были только коротковолосые девушки в паранджах», — рассказал Ибрагимович.