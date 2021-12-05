Клебо: Устюгов выглядит устрашающе

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Йоханнес Клебо высказался о соперничестве с россиянином Сергеем Устюговым на последнем этапе эстафеты второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Лиллехаммере.

«По ходу гонки, когда мы должны были выстраиваться, Устюгов мне ничего не говорил. Однако по его поведению было понятно, что я мог бы и вторым пойти, вслед за Якимушкиным. Выглядит он устрашающе, с его бородой и прочим, потому мне не хотелось делать что-то неправильно. Пошёл вторым, послушавшись его», — заявил Клебо в эфире канала «Матч ТВ».

На финише гонки Клебо из первой команды Норвегии оказался сильнее Устюгова из второй российской команды и добыл победу. Третье место заняла вторая команда Норвегии. Ещё одна команда России заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Бородавко подвёл итоги выступления сборной России на этапе КМ в Лиллехаммере.