Бородавко подвёл итоги выступления сборной России на этапе КМ в Лиллехаммере

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о результатах команды на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Сборная неудачно выступила в Лиллехаммере? Не нужно драматизировать — всё нормально. Это был всего лишь очередной этап, который прошёл в Норвегии. Были как положительные моменты, так и отрицательные. Мы обозначили очередную проблему, которую нужно решать. Готовимся к Олимпиаде», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

В мужской эстафете 4 × 7,5 км команда «Россия-2» заняла второе место, в то время как «Россия-1» финишировала четвёртой.

Ранее Большунов назвал адекватным результат своей команды в эстафете.