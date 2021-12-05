Бородавко подвёл итоги выступления сборной России на этапе КМ в Лиллехаммере

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о результатах команды на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Бородавко подвёл итоги выступления сборной России на этапе КМ в Лиллехаммере
  • РИА Новости

«Сборная неудачно выступила в Лиллехаммере? Не нужно драматизировать — всё нормально. Это был всего лишь очередной этап, который прошёл в Норвегии. Были как положительные моменты, так и отрицательные. Мы обозначили очередную проблему, которую нужно решать. Готовимся к Олимпиаде», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

В мужской эстафете 4 × 7,5 км команда «Россия-2» заняла второе место, в то время как «Россия-1» финишировала четвёртой.

Ранее Большунов назвал адекватным результат своей команды в эстафете.

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