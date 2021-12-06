Кафельников назвал Федуна худшим президентом клуба в истории российского футбола

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком «Спартака», поделился мнением о президенте московского клуба Леониде Федуне.
Кафельников назвал Федуна худшим президентом клуба в истории российского футбола
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Федун — худший президент в истории российского футбола. Уверен, человек, который владеет таким активом, должен относиться более ответственно к своему имуществу. Вполне допускаю, что он оказался в нужном месте и в нужный час — так он попал в «Спартак» и «Лукойл», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что может ошибаться, но допускает, что в «Лукойле» повседневную работу Федуна выполняют другие люди.

«Матчи «Спартака» в еврокубках я смотрю с большим удовольствием, а матчи РПЛ смотреть бессмысленно: чемпион страны нам уже известен», — добавил Кафельников.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что Федун продолжает убивать «Спартак».

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