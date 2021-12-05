Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Синерубашечники нанесли поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2. 30-летний воспитанник челябинского «Трактора» забросил шайбу и оформил две результативные передачи.
right place right time for Panarin 3-1 #NYRpic.twitter.com/CEaL13ZshN— Rangers on MSG (@RangersMSGN) December 5, 2021
Первой звездой дня стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель. Второй — форвард «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачук.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ.