Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Синерубашечники нанесли поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2. 30-летний воспитанник челябинского «Трактора» забросил шайбу и оформил две результативные передачи.

right place right time for Panarin 3-1 #NYRpic.twitter.com/CEaL13ZshN — Rangers on MSG (@RangersMSGN) December 5, 2021

Первой звездой дня стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель. Второй — форвард «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачук.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ.