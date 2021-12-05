Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Синерубашечники нанесли поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2. 30-летний воспитанник челябинского «Трактора» забросил шайбу и оформил две результативные передачи.

Первой звездой дня стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель. Второй — форвард «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачук.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ.

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