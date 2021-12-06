«Ак Барс» уступил «Барысу» в матче КХЛ, несмотря на гол Воронкова

Казанский «Ак Барс» на своём льду потерпел поражение от «Барыса» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Казани и завершилась со счётом 1:2.

В составе гостей отличились Якоб Лилья (22') и Аркадий Шестаков (51'). Российский коллектив ответил лишь голом Дмитрия Воронкова на 59-й минуте.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» находится на десятой строчке.

В других матчах игрового дня череповецкая «Северсталь» взяла верх над подольским «Витязем» (3:1), а ярославский «Локомотив» одолел новосибирскую «Сибирь» (3:2).

Ранее сообщалось, что ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил московское «Динамо» в овертайме матча КХЛ.