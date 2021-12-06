«Ак Барс» уступил «Барысу» в матче КХЛ, несмотря на гол Воронкова

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» на своём льду потерпел поражение от «Барыса» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» уступил «Барысу» в матче КХЛ, несмотря на гол Воронкова
  • © ak-bars.ru

Игра состоялась в Казани и завершилась со счётом 1:2.

В составе гостей отличились Якоб Лилья (22') и Аркадий Шестаков (51'). Российский коллектив ответил лишь голом Дмитрия Воронкова на 59-й минуте.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» находится на десятой строчке.

В других матчах игрового дня череповецкая «Северсталь» взяла верх над подольским «Витязем» (3:1), а ярославский «Локомотив» одолел новосибирскую «Сибирь» (3:2).

Ранее сообщалось, что ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил московское «Динамо» в овертайме матча КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить