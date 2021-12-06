ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил московское «Динамо» в овертайме матча КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Вадим Шипачёв и Антон Ведин на 11-й и 38-й минутах. На 48-й минуте Антон Слепышев сократил отставание, а на 59-й Павел Карнаухов восстановил равенство и перевёл игру в овертайм, где победу армейцам принёс Никита Нестеров (на 62-й минуте).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Трактор» в овертайме вырвал победу над «Куньлунем» в КХЛ.