ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил московское «Динамо» в овертайме матча КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил московское «Динамо» в овертайме матча КХЛ
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Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Вадим Шипачёв и Антон Ведин на 11-й и 38-й минутах. На 48-й минуте Антон Слепышев сократил отставание, а на 59-й Павел Карнаухов восстановил равенство и перевёл игру в овертайм, где победу армейцам принёс Никита Нестеров (на 62-й минуте).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Трактор» в овертайме вырвал победу над «Куньлунем» в КХЛ.

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