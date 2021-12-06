«Трактор» в овертайме вырвал победу над «Куньлунем» в КХЛ

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Челябинский «Трактор» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» в овертайме вырвал победу над «Куньлунем» в КХЛ
  • © hctraktor.org

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 3:2. 

В составе хозяев дубль оформил Владимир Ткачёв, который отличился на 33-й и 34-й минутах, а победную шайбу в овертайме забросил Томаш Гика (64'). У гостей голами отметились Брэндон Ип (26') и Спенсер Фу (42'). 

«Трактор» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» находится на предпоследней позиции.

Ранее сообщалось, что дубль Дмитрия Вишневского помог «Спартаку» одолеть «Металлург» в матче КХЛ.

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