«Трактор» в овертайме вырвал победу над «Куньлунем» в КХЛ

Челябинский «Трактор» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Владимир Ткачёв, который отличился на 33-й и 34-й минутах, а победную шайбу в овертайме забросил Томаш Гика (64'). У гостей голами отметились Брэндон Ип (26') и Спенсер Фу (42').

«Трактор» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» находится на предпоследней позиции.

Ранее сообщалось, что дубль Дмитрия Вишневского помог «Спартаку» одолеть «Металлург» в матче КХЛ.