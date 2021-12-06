Дубль Вишневского помог «Спартаку» одолеть «Металлург» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Вишневского помог «Спартаку» одолеть «Металлург» в матче КХЛ
  • © metallurg.ru

Игра состоялась в Магнитогорске и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе красно-белых дубль оформил Дмитрий Вишневский, забросивший шайбы на 10-й и 23-й минутах, а также отличился Эмиль Петтерссон (49'). Хозяева ответили голами Никиты Коростелёва (17') и Джоша Карри (36').

Таким образом, подопечные Бориса Миронова прервали трёхматчевую серию поражений.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» находится на первой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Даниила Пыленкова принесла СКА победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ.

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