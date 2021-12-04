Первая любовь Медведевой, новое хобби Косторной и песня Бобровой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о своей несчастливой любви, а Алина Загитова рассказала, как полюбила хоккей. Четверо воспитанниц Этери Тутберидзе побывали на шоу «Вечерний Ургант», а Алёна Косторная после визита на телевидение даже решила завести собственный YouTube-канал. Екатерина Боброва попробовала себя в роли певицы, а сын Евгения Плющенко снова стал объектом для шуток. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Откровенное признание Медведевой

Поклонники привыкли, что личная жизнь Евгении Медведевой — тайна за семью печатями. Фигуристка готова отвечать на самые разные вопросы журналистов, но эту тему всегда обходит стороной. Тем неожиданнее стал её рассказ о первой любви. По словам двукратной чемпионки мира, она встречалась с молодым человеком почти два года, но после Олимпиады в Пхёнчхане он решил прекратить с ней отношения. Разрыв стал для фигуристки тяжёлым ударом, тем более он пришёлся на самый сложный период её карьеры.

«Когда тебе 16—18 лет и ты впервые влюбляешься… ты даже не можешь представить, что сильнее способен любить. Всё закончилось некрасиво. Олимпиада завершилась, и в тяжёлый момент, сразу после неё, вот так человек сделал. И просто прямым текстом: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни и без тебя, пока!» — рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Макарена».

При этом спортсменка развеяла упорные слухи о романе с партнёром по шоу «Ледниковый период» Даней Милохиным, подчеркнув, что их связывает лишь дружба. Сам тиктокер, принявший участие в беседе вместе с Медведевой, признал: фигуристка ему нравится, но это не означает, что симпатия должна перерасти в нечто большее.

«Есть красивые девушки, которые не могут не нравиться. Но ты не думаешь о том, что вы будете встречаться и останетесь вместе на всю жизнь. Нет, она нравится — и ты живёшь с этим. Всё хорошо», — объяснил Милохин.

Даже в последнем выпуске «Ледникового периода» Евгения и Даня предстали не в классическом образе влюблённой пары, а в ролях Кая и Герды из «Снежной королевы» (в сказке, как известно, мальчик и девочка любят друг друга «как брат и сестра»). Впрочем, судей проекта прокат не восхитил. К тому же участники допустили несколько технических ошибок, которые не остались незамеченными.

«Сегодня номер был не на 6,0. Ну никак. За такую поддержку надо снимать баллы. Хорошо, что не упали… Если страшно, то лучше не делать, чем делать так. Во всяком случае сегодня не было такого, что меня бы захватило и я бы захотела поставить 6,0. Понимаю, Кай и Герда. Надо стараться придумать что-то, что бы нас восхищало», — заявила Татьяна Тарасова.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Татьяна Навка посетовала на то, что у участников не получилось цельного номера.

«Здесь я вижу больше одиночников. Были у них крутые выступления, когда всё красиво прикрывалось, и мы видели, какие потрясающие вещи делал Даня. Но сегодня что-то пошло не так, может, в самой постановке. Действительно, не сговариваясь, все судьи поставили такие оценки. Ощущение нам не передалось», — объяснила она.

В перерывах между съёмками различных шоу Медведева успевает следить за развитием событий в матче за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Фигуристка даже запустила флешмоб в поддержку отечественного гроссмейстера. Накануне шестой партии она сняла видео, на котором изображает шахматную фигуру слона, и призвала всех желающих последовать её примеру.

«Летом я впервые побывала на шахматном турнире — тогда Магнус играл с Андреем Есипенко на Кубке планеты. Я стала учить правила шахмат, прониклась игрой, мы подружились с ребятами из ФШР. Сейчас я очень хочу поддержать Яна и привлечь внимание к матчу. Это очень крутое событие. Предлагаю всем объединиться и поддержать Непомнящего с помощью тега #NepoGambit. Размещайте шутки, информацию под этим тегом, а также участвуйте в челлендже в TikTok», — предложила Медведева.

На данный момент российский гроссмейстер уступил в шестой партии матча за звание чемпиона мира. После миттельшпиля у Непомнящего остался на доске именно слон.

Звёздный десант у Урганта

Сразу четыре воспитанницы Этери Тутберидзе приняли участие в съёмках телепрограммы «Вечерний Ургант». Камила Валиева, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Майя Хромых остались в восторге от общения с харизматичным ведущим.

«Мой первый и супервесёлый выход к «Вечернему Урганту». Повеселились от души, одна игра чего стоила. А фотосессия какая! Моим фанатам отдельное спасибо за баннер с поддержкой! Вы лучшие», — написала Валиева у себя в Instagram.

А Косторная не только поделилась фотографиями со съёмок, но и рассказала о своём новом начинании.

«Ни для кого не секрет, что я люблю работать на камеру, и в связи с этим делюсь с вами крутой новостью… Да, теперь я буду вести собственный YouTube-канал, поэтому включайте звук своих телефонов и не пропустите моё первое видео», — написала чемпионка Европы-2020.

Неожиданное амплуа Бобровой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Екатерина Боброва рассказала, что на церемонии вручения Национальной спортивной премии предстанет в непривычном для себя амплуа.

Спортсменка исполнит песню «Закаляйся, если хочешь быть здоров» вместе с комментатором Дмитрием Губерниевым. Видео с репетиции из студии Екатерина выложила в сториз Instagram.

«Певицей меня назвать сложно, но пробовать что-то новое всегда интересно», — написала фигуристка, попросив фанатов «не судить строго».

«На самом деле, песня очень сложная, но весёлая. Сначала была небольшая неуверенность, а потом… Мне нравится та уверенность, с которой я говорю в конце», — подчеркнула Боброва.

Церемония состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках.

Тёплое пожелание Загитовой

Между тем олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила спортсменов и болельщиков с Всероссийским днём хоккея и призналась, что любовь к этому виду спорта отец привил ей ещё в детстве.

«Всё время с радостью бежала на матчи, наблюдала за манёвренностью игроков, которой позавидует любой фигурист, а игру смотрела как крутейший блокбастер. Так у меня и появилась вечная любовь ко льду: даже на Олимпийских играх — 2018 фигурное катание и хоккей завоевали золото вместе», — написала Загитова в Instagram.

Она пожелала игрокам сборной России побед и призвала их защитить добытый в Пхёнчхане титул.

Сама Алина уже прилетела в Дубай, где накануне состоялся выездной матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом» и «Ак Барсом». Он прошёл в рамках проекта Dubai Ice Show, который приурочен ко Дню России на Экспо-2020. В субботу на этой же арене состоятся показы ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где Загитова играет одну из главных ролей.

Хлёсткая шутка Соболева над Сашей Плющенко

Известный комик, ведущий и резидент Comedy Club Илья Соболев посмеялся над рекламой на спортивной форме сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У Гном Гномыча классный брендинг. Думаю, если он и дальше будет так же классно кататься, рекламных предложений будет ещё больше», — написал Соболев в Instagram под сатирическим коллажем.

Ответ мамы юного фигуриста — продюсера Яны Рудковской — не заставил себя ждать.

«Илюша, спасибо. Наш агент после твоего поста уже продал две рекламные нашивки для спонсоров! Ты в доле, малыш», — написала она в сториз.

Оказалось, шутку комик позаимствовал из Telegram-канала НЕБОЖЕНА, где аналогичное фото Плющенко-младшего появилось днём ранее с комментарием: «Прикольный брендинг Гномыча. Интересно, как это выглядело в презентации? Типа «правая рука Гномыча — 15 000 рублей», «левая нога — 10 000 рублей».

Такой юмор Рудковская оценила даже выше.

«Нулей, конечно, побольше будет, а так мне эта шутка поострее кажется», — написала продюсер.