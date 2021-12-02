Загитова объяснила, почему её видео в купальнике исчезло из TikTok
- РИА Новости
«TikTok, ты чего?» — написала 19-летняя фигуристка в сториз в Instagram.
На опубликованном фото видно, что социальная сеть заблокировала ролик Загитовой. Спортсменка не удаляла видео в купальнике.
Спортсменка опубликовала ролик в своём TikTok-аккаунте, после чего многие пользователи подвергли её критике. По словам подписчиков, Алина слишком распущенно себя ведёт и ей не стоит выставлять подобное на всеобщий показ.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес Загитовой.