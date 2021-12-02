Загитова объяснила, почему её видео в купальнике исчезло из TikTok

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова прокомментировала исчезновение видео её танца в купальнике из популярной социальной сети.
Загитова объяснила, почему её видео в купальнике исчезло из TikTok
  • РИА Новости

«TikTok, ты чего?» — написала 19-летняя фигуристка в сториз в Instagram.

На опубликованном фото видно, что социальная сеть заблокировала ролик Загитовой. Спортсменка не удаляла видео в купальнике.

 

    Спортсменка опубликовала ролик в своём TikTok-аккаунте, после чего многие пользователи подвергли её критике. По словам подписчиков, Алина слишком распущенно себя ведёт и ей не стоит выставлять подобное на всеобщий показ.

    Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес Загитовой.

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