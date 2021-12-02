В Федерации фигурного катания России не опасаются отмены ОИ-2022

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что в организации не опасаются возможной отмены Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Пока таких опасений у нас нет. На отмену финала Гран-при повлияло решение правительства Японии. К Китаю это имеет, мягко говоря, не самое прямое отношение. Ну а как будет развиваться ситуация с коронавирусом — это абсолютно непредсказуемо. Будем следить за развитием событий», — приводит официальный сайт ОКР слова Горшкова.

2 декабря финал Гран-при по фигурному катанию был официально отменён из-за распространения нового штамма коронавируса. Турнир должен был состояться в японской Осаке 9—12 декабря.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая.

Ранее двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин отреагировал на отмену финала Гран-при в Японии.