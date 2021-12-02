Жулин — об отмене финала Гран-при: всем будет только лучше

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Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин отреагировал на отмену финала Гран-при в Японии.
Жулин — об отмене финала Гран-при: всем будет только лучше
  • РИА Новости

«В мире неспокойная ситуация. Всем от этого только лучше будет. Лучше пусть перенесут на более поздние сроки. Например, на после Олимпиады. Я особо не расстроился. Этот новый штамм только выявили, они сами были заинтересованы провести Гран-при. Они делают так, как лучше для здоровья людей», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что финал Гран-при был официально отменён из-за распространения нового штамма коронавируса. Турнир должен был пройти в японской Осаке 9—12 декабря.

Ранее Рублёва заявила, что финал Гран-при — это шанс юниорам повариться в одном котле с выдающимися фигуристами.

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