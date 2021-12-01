Морозов вошёл в тренерский штаб фигуристов Степановой и Букина

Известный специалист Николай Морозов вошёл в тренерский штаб многократных призёров чемпионата Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.

По информации RT, тренер, который приводил к золотым и бронзовым медалям Олимпиады в Сочи Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, начал активно сотрудничать с штабом Александра Свинина и Ирины Жук на сборе в Новогорске в конце прошлой недели.

Целью сотрудничества является подготовка Степановой и Букина к чемпионату России, который состоится в конце декабря в Санкт-Петербурге. К этому времени пару хотят вывести на новый уровень.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала судейство россиян Александры Степановой и Ивана Букина на этапах серии Гран-при по фигурному катанию.