Морозов вошёл в тренерский штаб фигуристов Степановой и Букина

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Известный специалист Николай Морозов вошёл в тренерский штаб многократных призёров чемпионата Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.
Морозов вошёл в тренерский штаб фигуристов Степановой и Букина
  • AP

По информации RT, тренер, который приводил к золотым и бронзовым медалям Олимпиады в Сочи Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, начал активно сотрудничать с штабом Александра Свинина и Ирины Жук на сборе в Новогорске в конце прошлой недели.

Целью сотрудничества является подготовка Степановой и Букина к чемпионату России, который состоится в конце декабря в Санкт-Петербурге. К этому времени пару хотят вывести на новый уровень.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала судейство россиян Александры Степановой и Ивана Букина на этапах серии Гран-при по фигурному катанию.

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